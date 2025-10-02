Verona Sassuolo ecco i convocati di Zanetti | tornano Valentini e Mosquera la lista degli scaligeri
Verona Sassuolo, Zanetti recupera due pedine fondamentali in vista della sfida salvezza contro il Sassuolo: i convocati L’Hellas Verona si prepara alla sfida di Serie A contro il Sassuolo, in programma domani sera allo stadio Bentegodi. Il tecnico gialloblù Paolo Zanetti, allenatore giovane ma già esperto di salvezze difficili, ha diramato la lista dei convocati, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
? “Il Verona viene da belle prestazioni, ha qualità ed è una squadra aggressiva. Noi dobbiamo essere bravi a trovare le contromisure alle loro pressioni.” Guarda la conferenza https://bit.ly/4pWfdT2 #VeronaSassuolo #ForzaSasol - X Vai su X
I PRECEDENTI | Perfetta parità tra Verona e Sassuolo al Bentegodi: 4 vittorie a testa e un pari - facebook.com Vai su Facebook
Domani Verona-Sassuolo, i convocati di Zanetti: tornano Valentini e Mosquera - Il tecnico dell'Hellas Verona Paolo Zanetti ha diramato l'elenco dei convocati in vista della sfida di domani sera contro il Sassuolo al Bentegodi. tuttomercatoweb.com scrive
Zanetti sicuro: «Il Verona deve giocare bene. Questi due giocatori sono in crescita» - Sassuolo: «La prestazione è la priorità, i risultati arriveranno» Dopo la sconfitta rimediata contro la Roma, l’Hellas Verona si prepara a ospitare il Sassuolo nell’anticipo del ... Segnala calcionews24.com