Veroli giornate FAI di autunno

Frosinonetoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 700 luoghi eccezionali, solitamente non visitabili, poco conosciuti e lontani dai consueti itinerari turistici, saranno protagonisti delle Giornate FAI d’Autunno 2025, in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre in 350 città, da nord a sud della Penisola. Torna per la quattordicesima. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: veroli - giornate

veroli giornate fai autunnoGiornate FAI d’Autunno nel Lazio: tutti i luoghi straordinari aperti l’11 e 12 ottobre 2025 - Weekend 11–12 ottobre 2025 nel Lazio con le Giornate FAI d’Autunno: Viminale visitabile su prenotazione, itinerari esclusivi a Roma e nei borghi, siti di pregio solitamente chiusi ... Riporta ilquotidianodellazio.it

veroli giornate fai autunnoDal Viminale a Villa Verdi, arrivano le giornate Fai d'Autunno - La cultura come quella racchiusa da Villa Verdi a Sant’Agata di Villanova sull’Arda, storica residenza dove Giuseppe Verdi visse per oltre 50 anni. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Veroli Giornate Fai Autunno