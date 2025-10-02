Verme nel piatto di un bambino alla mensa scolastica | verifiche in corso

Un piccolo verme nel piatto di un bambino. È successo in una mensa scolastica a Marsciano martedì 30 settembre. Il Comune di Marsciano sottolinea “la gravità dell’episodio e del disagio occorso” e di specifica di aver informato e attivato “il servizio competente della Usl Umbria 1, il quale ha. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Verme nel piatto a scuola, protestano i bambini dell’elementare e arriva un altro primo - I bambini stavano per consumare il primo piatto nella mensa scolastica servita da una cooper ... Da umbria24.it

verme piatto bambino mensaVerme nel piatto in una scuola elementare, verifiche di Comune e Usl - Sono stati avviati accertamenti da parte dei servizi sanitari competenti dopo il rinvenimento di un piccolo verme in un piatto servito martedì nella mensa di una scuola elementare di Marsciano. Da umbria24.it

