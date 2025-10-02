Verità sull’omicidio del carabiniere Vittorio Iacovacci | l’impegno della Regione Lazio

"Vogliamo sapere la verità sull'omicidio del carabiniere Vittorio Iacovacci e chiediamo che venga fatta giustizia”: è stata approvata oggi in Consiglio regionale la nazione di Enrico Tiero (FdI) che impegna “il presidente Francesco Rocca e la giunta del Lazio ad attivarsi in qualità di regione di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it