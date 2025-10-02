Verità sull’omicidio del carabiniere Vittorio Iacovacci | l’impegno della Regione Lazio

Latinatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Vogliamo sapere la verità sull'omicidio del carabiniere Vittorio Iacovacci e chiediamo che venga fatta giustizia”: è stata approvata oggi in Consiglio regionale la nazione di Enrico Tiero (FdI) che impegna “il presidente Francesco Rocca e la giunta del Lazio ad attivarsi in qualità di regione di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: verit - sull

Pusher sorpreso al mercato dell'Esquilino, vede i carabinieri e si mette in bocca le dosi - All’Esquilino i carabinieri hanno arrestato un 26enne gambiano all’interno del mercato. Secondo romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Verit224 Sull8217omicidio Carabiniere Vittorio