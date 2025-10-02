Vergogna ProPal | insulti e scontri con le forze dell' ordine dopo i lanci di uova e fumogeni | GUARDA

Scontri tra manifestanti e forze dell'ordine davanti alla stazione centrale di Bologna, dove un gruppo composto principalmente da studenti si è radunato a sostegno della Global Sumud Flotilla e dei suoi attivisti, fermati dall'esercito israeliano nelle ultime ore. I manifestanti ProPal hanno cercato di entrare in stazione e sono stati respinti dagli agenti schierati, diventati bersaglio di insulti, lanci di uovafumogeni. Gli uomini delle forze dell'ordine hanno respinto a manganellate i manifestanti che urlano: "Fateci passare". . 🔗 Leggi su Iltempo.it

