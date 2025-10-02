Vergogna ProPal | insulti e scontri con le forze dell' ordine dopo i lanci di uova e fumogeni | GUARDA
Scontri tra manifestanti e forze dell'ordine davanti alla stazione centrale di Bologna, dove un gruppo composto principalmente da studenti si è radunato a sostegno della Global Sumud Flotilla e dei suoi attivisti, fermati dall'esercito israeliano nelle ultime ore. I manifestanti ProPal hanno cercato di entrare in stazione e sono stati respinti dagli agenti schierati, diventati bersaglio di insulti, lanci di uova e fumogeni. Gli uomini delle forze dell'ordine hanno respinto a manganellate i manifestanti che urlano: "Fateci passare". . 🔗 Leggi su Iltempo.it
Scontri al corteo ProPal di Caselle. Centrodestra all’attacco: “Vergogna” - X Vai su X
Il sindaco piddino di Reggio Emilia premia l'esimia propal Francesca Albanese, quella che "Ham@s ha fatto anche cose buone" e si prende una marea di insulti dai sinistrati in sala oltre agli sberleffi della stessa premianda. La ragione? Ha osato chiedere il ril - facebook.com Vai su Facebook
Violenza ProPal a Bologna: davanti alla stazione lancio di uova e fumogeni - Si alza la tensione a Bologna nel giorno della mobilitazione studentesca in sostegno alla missione “Global Sumud Flotilla”. iltempo.it scrive
ProPal all'assalto della polizia a Milano. Stazione sotto assedio: guerriglia urbana, scontri e barricate - Turisti stranieri che provano a scavalcare le cancellate chiuse della stazione Centrale trascinandosi appresso pesanti trolley e valigie per scappare ... Segnala iltempo.it