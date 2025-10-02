Verdi Allievi attori in scena
Con “Prima della tempesta”, scritto e diretto da Federico Guerri, inizia oggi e va avanti fino a domenica 5 ottobre debuttano sulla scena gli adolescenti allievi dei corsi di recitazione del Teatro di Pisa. Saggio finale dei corsi di primo livello, “Prima della Tempesta” – che sarà rappresentato in Sala Titta Ruffo giovedì 2 alle 21, sabato 4 alle 17e alle 21e domenica 5 alle 17.00 - è un’opera originale scritta appositamente per i partecipanti al corso da Federico Guerri. In questo insolito prequel de “ La Tempesta ” di William Shakespeare il passato dei personaggi shakespeariani ci viene rivelato in un rito di narrazione di un futuro lontano dal nostro, il tempo dopo qualcosa chiamato “La Grande Onda”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
GO!2025 - La Festa Continua Anche domenica 9 febbraio 2025 Pomeriggio dedicato ai più giovani. Ai Giardini pubblici di Corso Verdi, dalle 15 alle 17 sarà proposta animazione per i bambini. Dalle 18 alle 20 largo invece agli allievi della scuola di musi - facebook.com Vai su Facebook
Allievi sul palco - Giovani attori valdelsani crescono e si confrontano con autori del calibro di Oscar Wilde. Riporta lanazione.it
Il calcio di scena al Verdi per la solidarietà - Sul palco 30 artisti, musica dal vivo e una raccolta fondi ambiziosa per sostenere la vita indipendente delle persone con disabilità ... Da msn.com