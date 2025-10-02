Verdi Allievi attori in scena

Con “Prima della tempesta”, scritto e diretto da Federico Guerri, inizia oggi e va avanti fino a domenica 5 ottobre debuttano sulla scena gli adolescenti allievi dei corsi di recitazione del Teatro di Pisa. Saggio finale dei corsi di primo livello, “Prima della Tempesta” – che sarà rappresentato in Sala Titta Ruffo giovedì 2 alle 21, sabato 4 alle 17e alle 21e domenica 5 alle 17.00 - è un’opera originale scritta appositamente per i partecipanti al corso da Federico Guerri. In questo insolito prequel de “ La Tempesta ” di William Shakespeare il passato dei personaggi shakespeariani ci viene rivelato in un rito di narrazione di un futuro lontano dal nostro, il tempo dopo qualcosa chiamato “La Grande Onda”. 🔗 Leggi su Lanazione.it