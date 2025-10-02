Verderio piange Catalin morto dopo 8 anni di coma a seguito di un incidente in moto

Lecco, 2  ottobre 2025 - Dopo oltre otto anni di coma, è morto oggi Catalin Listar, 26 anni, di Verderio (Lecco). Quando aveva solo diciotto anni il giovane era rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto a Ronco Briantino  (comune in provincia di Monza e Brianza) il 21 febbraio 2017, mentre viaggiava in sella alla sua moto. Giorgia e Milena, amiche inseparabili travolte e uccise: droga e i dubbi sui test al conducente Da Verderio stava raggiungendo Osnago, in provincia di Lecco, per quello che avrebbe dovuto essere il suo primo giorno di lavoro. Al lavoro invece Catalin non ci è mai arrivato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

