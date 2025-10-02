Ventola elogia Thuram | Lo metto tra i primi dieci attaccanti in Europa…

Ventola, ex centravanti di Serie A, si è espresso circa il potenziale di Marcus Thuram e lo inserisce tra i top player. La valutazione per il francese. Nel corso di una puntata del programma ‘Viva El Futbol’, Nicola Ventola ha parlato delle qualità di Marcus Thuram, attaccante dell’ Inter, rispondendo a una domanda di un tifoso. L’ex calciatore ha elogiato il giovane francese, le sue parole: THURAM – « Se Thuram è tra i primi dieci attaccanti in Europa? Io lo adoro per le caratteristiche che ha e lo metto nella top 10 ». Secondo Ventola, Thuram è migliorato molto, in particolare nel gioco spalle alla porta, diventando più completo e meno incline a perdere palloni. 🔗 Leggi su Internews24.com

