Ventola elogia Thuram | Lo metto tra i primi dieci attaccanti in Europa…
Ventola, ex centravanti di Serie A, si è espresso circa il potenziale di Marcus Thuram e lo inserisce tra i top player. La valutazione per il francese. Nel corso di una puntata del programma ‘Viva El Futbol’, Nicola Ventola ha parlato delle qualità di Marcus Thuram, attaccante dell’ Inter, rispondendo a una domanda di un tifoso. L’ex calciatore ha elogiato il giovane francese, le sue parole: THURAM – « Se Thuram è tra i primi dieci attaccanti in Europa? Io lo adoro per le caratteristiche che ha e lo metto nella top 10 ». Secondo Ventola, Thuram è migliorato molto, in particolare nel gioco spalle alla porta, diventando più completo e meno incline a perdere palloni. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: ventola - elogia
#Ventola elogia l'#Inter di #Chivu La sua analisi dopo la vittoria contro l'#Ajax - X Vai su X
Ventola elogia l'Inter di Chivu La sua analisi dopo la vittoria contro l'Ajax Vai su Facebook
Khephren e Marcus come gli Insigne e Nyers: i fratelli che segnano nella stessa partita - Prima la zuccata di Marcus, poi quella di Khephren, proprio con quel fondamentale che papà Lilian critica ad entrambi: il colpo di testa. Segnala gazzetta.it