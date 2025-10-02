Vento forte | il sindaco Mastella ordina chiusura di parchi villa e cimitero

Tempo di lettura: 2 minuti In ragione dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale che, a partire dalle ore 20:00 di mercoledì 1 ottobre e fino alle ore 20,00 di venerdì 3 ottobre prevede raffiche di vento forti, il sindaco Clemente Mastella ha disposto la chiusura per la giornata di domani 2 ottobre: della villa comunale e dei parchi cittadini; del cimitero comunale, ferme restando le regolari attività di accoglienza dei funerali (con presenza dei familiari dei defunti) e di operatività interna improrogabile, che dovranno comunque essere svolte con particolare attenzione e cautela da parte degli operatori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Vento forte: il sindaco Mastella ordina chiusura di parchi, villa e cimitero

In questa notizia si parla di: vento - forte

