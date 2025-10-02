Vento a Roma alberi e rami caduti in città Colpito un motociclista in transito

Romatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vento sferza la Capitale. Nella giornata di giovedì 2 ottobre si sono verificate diverse situazioni con alberi e rami in strada o sulle auto in sosta. A cedere anche un pezzo di cornicione e un tabellone. Trenta gli interventi effettuati dalla polizia locale di Roma Capitale: Parioli. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vento - roma

Allerta meteo nel Lazio: maltempo a Roma con piogge, forte vento e temporali

A Roma esiste una strada dove c’è sempre vento: il mistero del diavolo proprio in questa piazza

Meteo a Roma e nel Lazio, allerta gialla per possibili temporali e raffiche di vento

vento roma alberi ramiCome proteggere le piante dal vento: strategie pratiche per l’inverno - Ecco come difendere piante e alberi da frutto con reti frangivento, tutori, pacciamatura e barriere naturali, in vista dell’inverno ... Scrive tuttogreen.it

vento roma alberi ramiRoma, 70mila alberi da potare: rischio per traffico e sicurezza stradale - A Roma circa 70mila alberi necessitano di potature urgenti: rischio per traffico, viabilità e sicurezza. Segnala romadailynews.it

Cerca Video su questo argomento: Vento Roma Alberi Rami