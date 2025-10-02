Vento a Roma alberi e rami caduti in città Colpito un motociclista in transito
Il vento sferza la Capitale. Nella giornata di giovedì 2 ottobre si sono verificate diverse situazioni con alberi e rami in strada o sulle auto in sosta. A cedere anche un pezzo di cornicione e un tabellone. Trenta gli interventi effettuati dalla polizia locale di Roma Capitale: Parioli. 🔗 Leggi su Romatoday.it
