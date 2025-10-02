Venezia vs Frosinone settima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la settima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I lagunari proveranno a fermare la corsa della capolista e rilanciarsi verso le posizioni di vertice. Venezia vs Frosinone si giocherà sabato 4 ottobre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Penzo. VENEZIA VS FROSINONE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lagunari si presentano a questo appuntamento dopo un periodo di discreta continuità. Attualmente la squadra di Stroppa è al settimo posto con 9 punti, frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. Un andamento degno di chi punta ai playoff, sebbeno qualche punto sia stato perso ingenuamente. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

