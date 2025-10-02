Venezia vs Frosinone settima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la settima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I lagunari proveranno a fermare la corsa della capolista e rilanciarsi verso le posizioni di vertice. Venezia vs Frosinone si giocherà sabato 4 ottobre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Penzo. VENEZIA VS FROSINONE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lagunari si presentano a questo appuntamento dopo un periodo di discreta continuità. Attualmente la squadra di Stroppa è al settimo posto con 9 punti, frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. Un andamento degno di chi punta ai playoff, sebbeno qualche punto sia stato perso ingenuamente. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: venezia - frosinone
Frosinone, manita al Mantova! L'Avellino vince ancora, riecco il Venezia. Pari tra Cesena e Palermo
Raimondo lancia il Frosinone: Cesena ko e notte in vetta. Palermo-Venezia senza gol
Talk Show TVS - Il VENEZIA ottiene un punto a PALERMO, ora il FROSINONE - facebook.com Vai su Facebook
Il #Frosinone vola in testa con Raimondo: il Palermo non va oltre il pari col Venezia - X Vai su X
Pagelle Palermo-Venezia 0-0: regna la noia, Pohjanpalo anemico. Show Padova-Avellino, tris Frosinone - Tanti gol sugli altri campo della Serie B: anima Avellino, Frosinone macina, Juve Stabia ritrova il sorris ... Lo riporta sport.virgilio.it
Serie B, turno infrasettimanale con i big-match Palermo-Venezia e Frosinone-Cesena. Tutto il programma - C’è una capolista da inseguire, il Modena, nel turno infrasettimanale di Serie B con la 6ª giornata. Come scrive msn.com