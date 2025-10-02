Venezi | basta attacchi E chiama Giulia Bongiorno
Nominata direttrice musicale del Teatro La Fenice di Venezia il 22 settembre e subito contestata – in un’escalation di polemiche – dall’orchestra del Teatro che con una lettera ha chiesto la revoca dell’incarico poiché con il suo curriculum "non garantisce né qualità artistica né prestigio internazionale", Beatrice Venezi passa al contrattacco e affida la difesa della sua reputazione a un’avvocata di grido e di peso, nonché senatrice della Lega, come Giulia Bongiorno "affinché valuti le azioni giudiziarie da intraprendere in sede civile e penale contro coloro che non hanno esitato a diffondere gravissime falsità sul mio conto". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
