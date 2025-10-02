Venerdì sciopero generale | mobilitazione in piazza Matteotti dalle 10

LA MOBILITAZIONE. Come annunciato anche la Cgil si unisce allo sciopero generale in appoggio alla Global Sumud Flotilla indetto nella stessa giornata anche dai sindacati di base. Venerdì 3 ottobre sono previsti disagi ai trasporti, nei servizi pubblici e nella sanità. Sempre venerdì il presidio di preghiera non violenta delle Acli. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

