Venerdì i funerali di Leonardo Rovera il 19enne morto dopo un incidente stradale
Si terranno a Puja i funerali di Leonardo Roveda, il giovane di 19 anni morto a seguito di un incidente stradale a San Vito al Tagliamento. Venerdì alle 15 avranno luogo le esequie nella chiesa parrocchiale di Puja. Nella serata di giovedì 2 ottobre, sarà invece recitato il rosario intorno alle. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
