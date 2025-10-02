Venerdì 3 ottobre Carmen Consoli torna con l’album Amuri luci
MILANO – «L’uomo per me è Narciso». È la sintesi fatta da Carmen Consoli alla presentazione del suo nuovo album “Amuri luci”, davvero audace, in uscita venerdì 3 ottobre, primo capitolo di un progetto che esplorerà le tre anime che hanno definito la sua carriera e la sa scrittura. «Lo abbiamo registrato gran parte in presa diretta, dal vivo, io con una chitarra classica di fine ottocento di una mia trisavola, nella mia casa di campagna, vicino all’Etna – ha esordito la ‘cantantessa’ – Ci siamo ingrassati perché cucinava mia madre». Questo primo capitolo di undici brani affonda nelle radici linguistiche e culturali dell’artista che canta in siciliano e stratificazioni di arabo latino e greco. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: venerd - ottobre
COMUNICATO URGENTE Oggetto: RINVIO ASSEMBLEA SINDACALE DI VENERDì 3 OTTOBRE 2025 La FLC CGIL di Frosinone Latina comunica il rinvio dell'Assemblea Sindacale provinciale del personale Docente e ATA delle scuole di ogni ordine e gra - facebook.com Vai su Facebook
Venerdì 3 ottobre 2025 sulle acque del fiume Po torna la ROWING REGATTA. A sfidarsi gli equipaggi dell’Università degli Studi di Torino, del Politecnico di Torino e dell’ESCP Business School. https://sguardisutorino.blogspot.com/2025/10/venerdi-3-ottobre-2 - X Vai su X