Venditti fa ricorso | Distorta la funzione requirente Scontro tra toghe

L'avvocato di Domenico Aiello, legale dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, ha presentato al Tribunale del Riesame il ricorso contro il decreto di perquisizione e sequestro, eseguito venerdì scorso nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Procura di Brescia. Nel fascicolo a carico dell'ex pm si procede con l'ipotesi di reato per corruzione in atti giudiziari. Secondo gli inquirenti, nel 2017 Venditti avrebbe percepito una somma di denaro per scagionare Andrea Sempio, all'epoca indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e poi prosciolto. Il ricorso Secondo quanto apprende La Presse, nell'atto di impugnazione, depositato nella mattinata di giovedì 2 ottobre, l'avvocato di Venditti ha denunciato una “distorsione della funzione requirente” che finora avrebbe "profuso una dispendiosa attività investigativa di parte in aperto contrasto con un giudicato dello Stato per inseguire e sperare in un pur legittimo, ci mancherebbe, interesse processuale esclusivamente privato". 🔗 Leggi su Iltempo.it
