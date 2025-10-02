Vendita stadio San Siro approvata alle 3 | 47 di notte il VIDEO dei consiglieri che si addormentano sulle poltrone e crollano con la faccia tra le mani durante la seduta

La seduta del Consiglio comunale fiume è durata oltre dodici ore ed è terminata in piena notte, alcuni consiglieri dopo le 3 del mattino hanno iniziato a crollare La discussione sulla delibera sulla vendita dello stadio San Siro a Inter e Milan in Consiglio comunale è durata quasi dodici ore. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Vendita stadio San Siro approvata alle 3:47 di notte, il VIDEO dei consiglieri che si addormentano sulle poltrone e crollano con la faccia tra le mani durante la seduta

"San Siro potrebbe restare in piedi": clamoroso La Russa sulla questione stadio Milan-Inter - Ormai è ufficiale: il Consiglio comunale di Milano, dopo quasi 12 ore di discussione consecutive, ha approvato la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan. Secondo tuttosport.com

San Siro, vendita stadio a Milan e Inter: via libera dal Consiglio comunale - Il Consiglio comunale di Milano, dopo quasi 12 ore di discussione, ha approvato a notte fonda la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan. Da sport.sky.it