Vendita di banconote contraffatte lo studente falsario finisce al banco degli imputati
ALESSANO - L’impianto accusatorio è granitico e la prova evidente: è questa la motivazione alla base del giudizio immediato disposto per i tre uomini coinvolti nell’inchiesta sulla contraffazione e vendita di banconote, arrestati lo scorso aprile. Si tratta di Michael Morciano, lo studente di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
