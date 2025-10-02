Riccardo Pianosi continua a macinare ottimi risultati anche nella terza giornata dei Campionati Mondiali 2025 di Formula Kite, appuntamento principale della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Quartu Sant’Elena (in provincia di Cagliari). Day-3 in cui si sono disputate in campo maschile le ultime regate di qualificazione, mentre domani cominceranno le Finali con la Gold Fleet riservata solamente ai migliori 25 della generale. L’Italia resta in quota tra gli uomini grazie alla sua grande stella Pianosi, campione d’Europa in carica e argento iridato nel 2024 a Hyeres, che ha messo a referto nelle tre prove disputate oggi un primo, un secondo posto ed un ritiro nella flotta gialla. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Vela, Riccardo Pianosi resta in scia a Maeder dopo undici regate ai Mondiali di Formula Kite