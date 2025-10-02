Vela Riccardo Pianosi resta in scia a Maeder dopo undici regate ai Mondiali di Formula Kite
Riccardo Pianosi continua a macinare ottimi risultati anche nella terza giornata dei Campionati Mondiali 2025 di Formula Kite, appuntamento principale della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Quartu Sant’Elena (in provincia di Cagliari). Day-3 in cui si sono disputate in campo maschile le ultime regate di qualificazione, mentre domani cominceranno le Finali con la Gold Fleet riservata solamente ai migliori 25 della generale. L’Italia resta in quota tra gli uomini grazie alla sua grande stella Pianosi, campione d’Europa in carica e argento iridato nel 2024 a Hyeres, che ha messo a referto nelle tre prove disputate oggi un primo, un secondo posto ed un ritiro nella flotta gialla. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: vela - riccardo
Vela: Riccardo Pianosi secondo dopo il day-1 ai Mondiali Formula Kite
Vela, Riccardo Pianosi vince quattro regate di fila e aggancia Maeder in testa ai Mondiali di Formula Kite
Dopo la seconda giornata di regate, Maximilian Maeder, campione del mondo in carica, e Riccardo Pianosi, campione europeo, si trovano appaiati al comando con lo stesso punteggio https://bit.ly/mondiale-kite-251001… #SportVela | #AmaLaVela - X Vai su X
Vela, Riccardo Pianosi raggiunge Maeder in vetta alla generale dopo due giornate ai Mondiali di Formula Kite - facebook.com Vai su Facebook
Vela, Riccardo Pianosi resta in scia a Maeder dopo undici regate ai Mondiali di Formula Kite - Riccardo Pianosi continua a macinare ottimi risultati anche nella terza giornata dei Campionati Mondiali 2025 di Formula Kite, appuntamento principale ... Scrive oasport.it
Vela: Riccardo Pianosi secondo dopo il day-1 ai Mondiali Formula Kite - Comincia con il piede giusto l’avventura di Riccardo Pianosi, impegnato da oggi ai Campionati Mondiali 2025 di vela, specialità Formula Kite, in scena ... Segnala oasport.it