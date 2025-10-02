Vasto incendio in una rivendita di fiori di via Acquicella Porto

Un vasto incendio, sviluppatosi in una grande rivendita di fiori ed oggettistica in via Acquicella Porto 138 a Catania, poco prima delle tre del mattino, ha tenuto impegnati per diverse ore i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania. Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Sul. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

