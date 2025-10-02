Vasto incendio in una rivendita di fiori di via Acquicella Porto
Un vasto incendio, sviluppatosi in una grande rivendita di fiori ed oggettistica in via Acquicella Porto 138 a Catania, poco prima delle tre del mattino, ha tenuto impegnati per diverse ore i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania. Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Sul. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Catania, incendio alle 3 di notte: fiamme in una rivendita di fiori - CATANIA – I Vigili del Fuoco hanno spento un incendio divampato in una grande rivendita di fiori ed oggettistica in via Acquicella Porto, a Catania, poco prima delle tre del mattino. Lo riporta livesicilia.it
