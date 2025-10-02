Varriale licenziato per giusta causa dalla Rai
La decisione dopo la condanna a dieci mesi per stalking e lesioni L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: varriale - licenziato
Enrico Varriale licenziato dalla Rai per “giusta causa” dopo la condanna per lesioni e stalking
Enrico Varriale licenziato dalla Rai: «Contratto risolto per giusta causa». L'addio dopo 39 anni
Enrico Varriale fatto fuori dalla Rai: licenziato per giusta causa. I motivi
Enrico Varriale licenziato dalla Rai "per giusta causa" - X Vai su X
Con il «sì» definitivo, in sede deliberante, della commissione Affari costituzionali del Senato, il 4 ottobre, giorno in cui si commemora San Francesco D'Assisi, torna ad essere festa nazionale per legge. La Camera aveva infatti licenziato il testo lo scorso 23 sett Vai su Facebook
Enrico Varriale licenziato dalla Rai “per giusta causa”, a giugno era stato condannato per stalking - L’annuncio è arrivato via email ai giornalisti di Rai Sport direttamente dal direttore Paolo Petrecca, che ha comunicato la decisione spiegando che ... Segnala fanpage.it
Enrico Varriale licenziato dalla Rai "per giusta causa" - L'azienda ha risolto il rapporto di lavoro con l'ex giornalista di Rai Sport in seguito ai due procedimenti penali, uno arrivato a sentenza di primo ... Da huffingtonpost.it