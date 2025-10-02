Varriale licenziato per giusta causa dalla Rai

Lidentita.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La decisione dopo la condanna a dieci mesi per stalking e lesioni L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

varriale licenziato per giusta causa dalla rai

© Lidentita.it - Varriale licenziato “per giusta causa” dalla Rai

In questa notizia si parla di: varriale - licenziato

Enrico Varriale licenziato dalla Rai per “giusta causa” dopo la condanna per lesioni e stalking

Enrico Varriale licenziato dalla Rai: «Contratto risolto per giusta causa». L'addio dopo 39 anni

Enrico Varriale fatto fuori dalla Rai: licenziato per giusta causa. I motivi

varriale licenziato giusta causaEnrico Varriale licenziato dalla Rai “per giusta causa”, a giugno era stato condannato per stalking - L’annuncio è arrivato via email ai giornalisti di Rai Sport direttamente dal direttore Paolo Petrecca, che ha comunicato la decisione spiegando che ... Segnala fanpage.it

varriale licenziato giusta causaEnrico Varriale licenziato dalla Rai "per giusta causa" - L'azienda ha risolto il rapporto di lavoro con l'ex giornalista di Rai Sport in seguito ai due procedimenti penali, uno arrivato a sentenza di primo ... Da huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Varriale Licenziato Giusta Causa