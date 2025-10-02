varriale licenziato dalla rai per giusta causa

Enrico Varriale è stato licenziato dalla Rai a causa dei due procedimenti penali che lo vedono protagonista. Nel primo dei due si è già arrivati alla sentenza di primo grado e il giornalista è stato condannato a 10 mesi per stalking e lesioni ai danni dell’ex compagna. L’ex vicedirettore dello sport Rai è stato licenziato per « giusta causa ». La redazione è stata informata nella mattinata del 2 ottobre. Varriale nel 2024 aveva fatto causa al servizio pubblico per essere stato sospeso in via cautelare in attesa della sentenza di primo grado. Per il giornalista la sospensione equivaleva a un demansionamento. 🔗 Leggi su Lettera43.it

