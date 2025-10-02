Varriale licenziato dalla Rai per giusta causa

Lettera43.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Enrico Varriale è stato licenziato dalla Rai a causa dei due procedimenti penali che lo vedono protagonista. Nel primo dei due si è già arrivati alla sentenza di primo grado e il giornalista è stato condannato a 10 mesi per stalking e lesioni ai danni dell’ex compagna. L’ex vicedirettore dello sport Rai è stato licenziato per « giusta causa ». La redazione è stata informata nella mattinata del 2 ottobre. Varriale nel 2024 aveva fatto causa al servizio pubblico per essere stato sospeso in via cautelare in attesa della sentenza di primo grado. Per il giornalista la sospensione equivaleva a un demansionamento. 🔗 Leggi su Lettera43.it

varriale licenziato dalla rai per giusta causa

© Lettera43.it - Varriale licenziato dalla Rai per «giusta causa»

In questa notizia si parla di: varriale - licenziato

Enrico Varriale licenziato dalla Rai per “giusta causa” dopo la condanna per lesioni e stalking

Enrico Varriale licenziato dalla Rai: «Contratto risolto per giusta causa». L'addio dopo 39 anni

Enrico Varriale fatto fuori dalla Rai: licenziato per giusta causa. I motivi

varriale licenziato rai giustaVarriale licenziato dalla Rai per «giusta causa» - L'ex vicedirettore dello sport alla Rai Enrico Varriale è stato licenziato per «giusta causa». Segnala lettera43.it

varriale licenziato rai giustaEnrico Varriale licenziato dalla Rai "per giusta causa" - L'azienda ha risolto il rapporto di lavoro con l'ex giornalista di Rai Sport in seguito ai due procedimenti penali, uno arrivato a sentenza di primo ... Secondo huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Varriale Licenziato Rai Giusta