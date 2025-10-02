Varriale licenziato dalla Rai per giusta causa
Enrico Varriale è stato licenziato dalla Rai a causa dei due procedimenti penali che lo vedono protagonista. Nel primo dei due si è già arrivati alla sentenza di primo grado e il giornalista è stato condannato a 10 mesi per stalking e lesioni ai danni dell’ex compagna. L’ex vicedirettore dello sport Rai è stato licenziato per « giusta causa ». La redazione è stata informata nella mattinata del 2 ottobre. Varriale nel 2024 aveva fatto causa al servizio pubblico per essere stato sospeso in via cautelare in attesa della sentenza di primo grado. Per il giornalista la sospensione equivaleva a un demansionamento. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: varriale - licenziato
Enrico Varriale licenziato dalla Rai per “giusta causa” dopo la condanna per lesioni e stalking
Enrico Varriale licenziato dalla Rai: «Contratto risolto per giusta causa». L'addio dopo 39 anni
Enrico Varriale fatto fuori dalla Rai: licenziato per giusta causa. I motivi
Con il «sì» definitivo, in sede deliberante, della commissione Affari costituzionali del Senato, il 4 ottobre, giorno in cui si commemora San Francesco D'Assisi, torna ad essere festa nazionale per legge. La Camera aveva infatti licenziato il testo lo scorso 23 sett Vai su Facebook
Varriale licenziato dalla Rai per «giusta causa» - L'ex vicedirettore dello sport alla Rai Enrico Varriale è stato licenziato per «giusta causa». Segnala lettera43.it
Enrico Varriale licenziato dalla Rai "per giusta causa" - L'azienda ha risolto il rapporto di lavoro con l'ex giornalista di Rai Sport in seguito ai due procedimenti penali, uno arrivato a sentenza di primo ... Secondo huffingtonpost.it