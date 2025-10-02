Varriale licenziato dalla Rai! Le accuse sono state fatali per l’ex conduttore di 90° minuto

Rai, contratto risolto per Enrico Varriale: si chiude un lungo capitolo della TV sportiva Dopo oltre trent’anni di carriera, si è ufficialmente chiusa la collaborazione tra Enrico Varriale e la Rai. L’azienda ha comunicato nella giornata di ieri la risoluzione del contratto per giusta causa, segnando la fine di un rapporto professionale storico. La notizia . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Enrico Varriale licenziato dalla Rai per “giusta causa” dopo la condanna per lesioni e stalking

