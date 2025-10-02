Varchi forzati e manganelli Dentro la marcia degli studenti finita in guerriglia | VIDEO
Migliaia di studenti hanno attraversato oggi - giovedì 2 ottobre - le strade di Bologna manifestando a favore della Flotilla. La mobilitazione era partita già ieri - con il blocco della flotta a largo di Gaza - ed è proseguita in mattinata, per poi culminare nella giornata di sciopero generale di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
In questa notizia si parla di: varchi - forzati
Varchi forzati e manganelli. Dentro la marcia degli studenti, finita in guerriglia | VIDEO - Rientrata la situazione, il corteo si è poi ricompattato, proseguendo lungo via Irnerio fino a piazza dei Martiri, per poi tornare in zona universitaria. Secondo bolognatoday.it