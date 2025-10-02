Varchi forzati e manganelli Dentro la marcia degli studenti finita in guerriglia | VIDEO

Migliaia di studenti hanno attraversato oggi - giovedì 2 ottobre - le strade di Bologna manifestando a favore della Flotilla. La mobilitazione era partita già ieri - con il blocco della flotta a largo di Gaza - ed è proseguita in mattinata, per poi culminare nella giornata di sciopero generale di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it