Prato, 2 ottobre 2025 – Autolinee Toscane denuncia che mercoledì 1° ottobre si sono verificati due atti vandalici ai danni di due bus. Il primo, intorno alle 14 all’altezza del plesso scolastico Dossetti, quando uno o più passeggeri a bordo della linea 3+ diretta alla stazione centrale di Prato, hanno rotto il vetro del mezzo con il martelletto di emergenza. L’atto vandalico ha messo in pericolo gli altri viaggiatori e ha costretto il conducente a fermare la corsa per garantire la sicurezza di tutte le persone a bordo, che sono state fatte scendere. Il secondo è avvenuto intorno alle 20 sulla linea 212 da I Gigli in direzione Stazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vandali sugli autobus, Autolinee Toscana: “Denunceremo gli autori”