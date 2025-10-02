Valorizzazione delle eccellenze | riconoscimenti e premi agli studenti per le competizioni del 2023 24 DECRETO

Con il Decreto Direttoriale n. 1258 del 28 maggio 2025, la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ha definito criteri e modalità di attribuzione dei riconoscimenti agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che si sono distinti nelle competizioni nazionali e internazionali relative all’anno scolastico 20232024. L'articolo Valorizzazione delle eccellenze: riconoscimenti e premi agli studenti per le competizioni del 202324. DECRETO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

