Valorizzazione delle eccellenze | riconoscimenti e premi agli studenti per le competizioni del 2023 24 DECRETO
Con il Decreto Direttoriale n. 1258 del 28 maggio 2025, la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ha definito criteri e modalità di attribuzione dei riconoscimenti agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che si sono distinti nelle competizioni nazionali e internazionali relative all’anno scolastico 20232024. L'articolo Valorizzazione delle eccellenze: riconoscimenti e premi agli studenti per le competizioni del 202324. DECRETO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: valorizzazione - eccellenze
Programma valorizzazione delle eccellenze 2025/26: iniziative e modalità per il riconoscimento. DECRETO
Programma valorizzazione delle eccellenze 2025/26: le indicazioni per le scuole. CIRCOLARE
(Agen Food) - Roma, 02 ott. - Presentata oggi a Roma, la XXXIV edizione del concorso nazionale Ercole Olivario 2026, un progetto di sistema per la valorizzazione delle eccellenze olearie italiane che oltre all’”Oscar degli oli”, comprende il concorso nazionale - facebook.com Vai su Facebook
#ErcoleOlivario: un progetto di sistema per la valorizzazione delle eccellenze olearie italiane. Presentata a Roma la XXXIV edizione del concorso nazionale #ErcoleOlivario2026 e dell’intero sistema Ercole Olivario che comprende i concorsi nazionali “Olive d - X Vai su X
Mamm miglior bar d’Italia, Spicchio d’Oro alla Lampara: i riconoscimenti nazionali a Udine - Udine festeggia due eccellenze: Mamm eletto Miglior Bar d’Italia e Lampara premiata con lo Spicchio d’Oro da Gambero Rosso. Secondo nordest24.it
Ferrara Film Festival 2025, trionfo di giovani autori e premi alle eccellenze artistiche - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ferrara Film Festival 2025, trionfo di giovani autori e premi alle eccellenze artistiche ... Come scrive tg24.sky.it