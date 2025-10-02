Valorizzare la Toscana come ' Regione della Salute' alla Sant' Anna arriva il THE
Pisa, 1 ottobre 2025 - Come far conoscere l’impatto e gli sviluppi di un progetto che vuole valorizzare la Toscana come ‘regione della salute’? E come rendere le cittadine e i cittadini consapevoli, coinvolgerli e attivarli affinché sfruttino le opportunità messe a disposizione dalle ricerche più innovative? Sabato 4 ottobre all’Auditorium Berrettarossa di Bibbiena e sabato 18 ottobre al Teatro Comunale di Pratovecchio Stia, nel cuore del Casentino, prende vita “ThE Tuscany Health Ecosystem Experience”, un doppio appuntamento di musica, teatro, danza e divulgazione scientifica per raccontare, coinvolgere e informare la cittadinanza sul Tuscany Health Ecosystem (ThE), il grande progetto finanziato tramite fondi PNRR che ha come capofila l’Università degli Studi di Firenze e mette in rete ricerca scientifica, innovazione e territorio, con l’obiettivo di far crescere nuove tecnologie dedicate alla salute e al benessere. 🔗 Leggi su Lanazione.it
