Valori passione e Costituzione | la voce di Mennea racconta lo sport degli italiani

Presentato il video “Lo Sport in Costituzione”, realizzato dal Ministro per lo Sport e i Giovani in collaborazione con Sport e Salute e il Dipartimento per l’Editoria, per celebrare i due anni dall’introduzione del comma 7 dell’articolo 33 nella Costituzione, che riconosce il valore educativo e sociale dell’attività sportiva. Narrato con la voce ricreata dall'ai di Pietro Mennea grazie al voice cloning, il filmato racconta le storie di grandi campioni italiani, per diffondere i valori dello sport. Lanciata all’H-FARM Campus di Roncade alla presenza di oltre 500 studenti, la campagna mira a rendere lo sport un diritto accessibile a tutti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Valori, passione e Costituzione: la voce di Mennea racconta lo sport degli italiani

In questa notizia si parla di: valori - passione

Mauro Corona: oltre il guadagno, una vita di passione e valori

Manifestazione organizzata da ACI Verbano Cusio Ossola che unisce la passione per i motori con i valori dell’inclusione. Vai su Facebook

Amicizia, rispetto delle regole e passione sono i valori che gli atleti del nostro gruppo sportivo #Fiammeoro condividono con i giovani tesserati nelle 40 sezioni. Al concerto presente anche il campione mondiale Mattia #Furlani #29settembre #ivaloricheciunisc - X Vai su X

Al via la campagna per promuovere l'articolo della Costituzione che riconosce il valore educativo dello Sport - In uno splendido filmato realizzato dal Ministero per lo Sport e i Giovani, con la collaborazione di Sport e Salute e il Dipartimento per l'Editoria si cerca di diffondere il significato più profondo ... Secondo msn.com

Giovani e Costituzione: "Valori fondamentali che trasmettono fiducia e passione" - Oggi all’Itis Galilei l’incontro della Scuola di educazione civica dell’associazione "Tra Tevere e Arno". Lo riporta lanazione.it