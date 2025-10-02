VALORANT Champions 2025 | la finalissima mondiale arriva al cinema

La finale mondiale del VALORANT Champions 2025 sbarca in Italia sul grande schermo e dal vivo. Questa stagione epica del VALORANT Champions Tour 2025 volge verso la finalissima, dopo che le migliori squadre delle quattro leghe internazionali si sono sfidate per contendersi uno dei 16 posti disponibili al Champions di Parigi. Le due finaliste emergeranno dalle finali dell’Upper e del Lower Bracket, rispettivamente il 3 e il 4 ottobre, e infine tutto si deciderà il 5 ottobre in un’ultima, attesissima partita che decreterà il nuovo campione del mondo di VALORANT. I fan italiani avranno la possibilità di vivere l’evento in diretta insieme ad altri appassionati, grazie ai Cinema Watch Party ufficiali ( qui per acquistare i biglietti) che si terranno presso The Space Cinema di Roma Parco de’ Medici e The Space Cinema di Milano Vimercate. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - VALORANT Champions 2025: la finalissima mondiale arriva al cinema

In questa notizia si parla di: valorant - champions

