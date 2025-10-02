Valma Week 2025

Leccotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una settimana dedicata allo shopping e alle promozioni nel cuore di Valmadrera. Dal 6 al 12 ottobre 2025, in occasione della festa della Madonna di San Martino, diciotto attività commerciali della città si preparano ad accogliere cittadini e visitatori con un'iniziativa inedita: la Valma Week. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: valma - week

valma week 2025Valma Week 2025 - Diciotto attività commerciali uniscono le forze per il "black friday" valmadrerese: sconti e offerte speciali in occasione della festa più sentita della città ... Riporta leccotoday.it

Valma Street Block, a Parè danno spettacolo oltre 300 climbers - Una formula standard, quella del Valma Street Block, ideata da un gruppo di appassionati amici valmadreresi e subito accolta e sostenuta dall’amministrazione comunale e dalle associazioni del ... Scrive lecconotizie.com

Cerca Video su questo argomento: Valma Week 2025