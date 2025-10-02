Valle sotto assedio | case nel mirino dei ladri anche all’ora di cena

Costa di Noriglio, la piccola frazione di Rovereto, è tornata a fare i conti con i ladri. Lunedì sera, poco prima delle 21, due uomini hanno tentato di introdursi in un’abitazione della frazione collinare, ma l’allarme perimetrale e l’immediata reazione dei residenti hanno fatto saltare i piani. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

