Valle sotto assedio | case nel mirino dei ladri anche all’ora di cena

Costa di Noriglio, la piccola frazione di Rovereto, è tornata a fare i conti con i ladri. Lunedì sera, poco prima delle 21, due uomini hanno tentato di introdursi in un'abitazione della frazione collinare, ma l'allarme perimetrale e l'immediata reazione dei residenti hanno fatto saltare i piani.