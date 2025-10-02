Valdarno Borgonzoni visita i musei locali | Qui patrimonio eccezionale da valorizzare sempre di più

Giornata valdarnese per il sottosegretario alla cultura Lucia Borgonzoni, che ha visitato alcune tra le principali istituzioni museali e culturali del Valdarno aretino e fiorentino. Accompagnata dall’europarlamentare Susanna Ceccardi, dal sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai e dal consigliere. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: valdarno - borgonzoni

