Vado via per un po’ e dovrò annullare tutti gli impegni Quando avrò avuto il tempo di lavorare su me stessa e tornare più forte | il ritiro di Lola Young
Tour annullato così come anche la promozione legata all’album “I’m Only F**king Myself”. Apprensione per la cantante di “Messy” Lola Young, dopo lo svenimento sul palco e i problemi di salute. In un messaggio condiviso sui social l’artista ha affermato: “Parto per un po’. Mi dispiace dire che dovrò annullare tutto per il prossimo futuro. Spero davvero che mi darete una seconda possibilità, una volta che avrò avuto il tempo di lavorare su me stessa e tornare più forte. Vi voglio bene, Lola”. Annullata anche la data italiana del 29 maggio 2026 al Fabrique di Milano. L’artista del sud di Londra vincitrice dell’Ivor Novello Rising Star e nominata ai BRIT Awards, ha pubblica il suo album, “I’m Only F**king Myself”, insieme al singolo “Post Sex Clarity. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
