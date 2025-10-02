Vaccini Commissione Ue indaga su Sanofi per condotta anti-concorrenziale | Diffusione di informazioni false su sieri antinfluenzali di competitor

Ilgiornaleditalia.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sanofi, in un comunicato ufficiale, ha confermato che “rappresentanti della Commissione europea hanno visitato la sede centrale di Sanofi in Francia e Germania ieri, nell’ambito di un’indagine sulla sua condotta nel settore dei vaccini antinfluenzali stagionali” La Commissione europea ha avvi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

vaccini commissione ue indaga su sanofi per condotta anti concorrenziale diffusione di informazioni false su sieri antinfluenzali di competitor

© Ilgiornaleditalia.it - Vaccini, Commissione Ue indaga su Sanofi per "condotta anti-concorrenziale": "Diffusione di informazioni false su sieri antinfluenzali di competitor"

In questa notizia si parla di: vaccini - commissione

No vax nella commissione vaccini, ma ciò che dice la scienza non è un’opinione

Garattini: "Il ministro Schillaci reagisca contro le nomine della Commissione vaccini. E' un insulto ai morti Covid"

Commissione vaccini, il Nobel Parisi sostiene la petizione contro i membri considerati No-Vax

vaccini commissione ue indagaVaccini. Ispezioni della Commissione Europea presso un’azienda: si indaga su possibili pratiche escludenti - La Commissione Europea ha effettuato ispezioni antitrust senza preavviso presso un’azienda del settore vaccini, sospettata di abuso di posizione dominante tramite pratiche di denigrazione anticoncorre ... Secondo quotidianosanita.it

vaccini commissione ue indagaVaccini: Sanofi e l’inchiesta della Commissione europea - Ispezioni della Commissione europea nelle sedi di Sanofi in Francia e Germania: i vaccini e l'inchiesta antitrust. Segnala fortuneita.com

Cerca Video su questo argomento: Vaccini Commissione Ue Indaga