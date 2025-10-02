Vaccini Commissione Ue indaga su Sanofi per condotta anti-concorrenziale | Diffusione di informazioni false su sieri antinfluenzali di competitor

Sanofi, in un comunicato ufficiale, ha confermato che “rappresentanti della Commissione europea hanno visitato la sede centrale di Sanofi in Francia e Germania ieri, nell’ambito di un’indagine sulla sua condotta nel settore dei vaccini antinfluenzali stagionali” La Commissione europea ha avvi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Vaccini, Commissione Ue indaga su Sanofi per "condotta anti-concorrenziale": "Diffusione di informazioni false su sieri antinfluenzali di competitor"

In questa notizia si parla di: vaccini - commissione

No vax nella commissione vaccini, ma ciò che dice la scienza non è un’opinione

Garattini: "Il ministro Schillaci reagisca contro le nomine della Commissione vaccini. E' un insulto ai morti Covid"

Commissione vaccini, il Nobel Parisi sostiene la petizione contro i membri considerati No-Vax

#Vaccini. Ispezioni della Commissione Europea presso un’azienda: si indaga su possibili pratiche escludenti https://quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=132316… - X Vai su X

Il ministro della Salute Schillaci ha prontamente risposto alla contestazione del mondo della scienza sulla composizione della Commissione sui vaccini, affrontando il malumore della Lega e di Fratelli d’Italia e la freddezza della presidente del Consiglio Melon - facebook.com Vai su Facebook

Vaccini. Ispezioni della Commissione Europea presso un’azienda: si indaga su possibili pratiche escludenti - La Commissione Europea ha effettuato ispezioni antitrust senza preavviso presso un’azienda del settore vaccini, sospettata di abuso di posizione dominante tramite pratiche di denigrazione anticoncorre ... Secondo quotidianosanita.it

Vaccini: Sanofi e l’inchiesta della Commissione europea - Ispezioni della Commissione europea nelle sedi di Sanofi in Francia e Germania: i vaccini e l'inchiesta antitrust. Segnala fortuneita.com