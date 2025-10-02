VaccinAzione Fondazione The Bridge e Regione Lombardia insieme per tutelare i pazienti fragili
Operatori e strutture sanitarie lombarde premiati per il loro impegno di sensibilizzazione. Il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, per l'occasione si è vaccinato Milano, 2 ottobre 2025 – “VaccinAzione, un’opportunità di salute per i pazienti fragili”, è il tema affrontato nel co. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Dal 1° ottobre prende avvio la Campagna di Vaccinazione Antinfluenzale di Regione Lombardia. I vaccini saranno disponibili anche presso la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, sia per i pazienti ricoverati che per quelli ambulatoriali. - facebook.com Vai su Facebook
“VaccinAzione”, Fondazione The Bridge e Regione Lombardia: “Un’opportunità di salute per i pazienti fragili” - Giovedì 2 ottobre 2025, dalle ore 9,30, a Milano, presso l’Auditorium Testori a Palazzo Lombardia, si terrà l’incontro “VaccinAzione, un’opportunità di salute per i pazienti fragili”. Da meridiananotizie.it
