Vaccinazione antinfluenzali per anziani fragili e per chi è senza medico di base

Vaccinazioni antinfluenzali nell'area nord della provincia per chi ha diritto alla vaccinazione gratuita o è senza medico di base.Il servizio di igiene e sanità pubblica e il distretto area nord dell’Asl Novara hanno organizzato sedute vaccinali per i pazienti senza medico di medicina generale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

