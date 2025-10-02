Vaccinazione antinfluenzali per anziani fragili e per chi è senza medico di base
Vaccinazioni antinfluenzali nell'area nord della provincia per chi ha diritto alla vaccinazione gratuita o è senza medico di base.Il servizio di igiene e sanità pubblica e il distretto area nord dell’Asl Novara hanno organizzato sedute vaccinali per i pazienti senza medico di medicina generale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: vaccinazione - antinfluenzali
Vaccinazione antinfluenzale ? I vaccini non sono ancora arrivati. Disponibili probabilmente da fine ottobre. Non telefonate per chiedere informazioni: vi aggiorneremo noi su prenotazioni e modalità appena sarà tutto pronto. Dr. Ristich – Dr. - facebook.com Vai su Facebook
Vaccinazione antinfluenzale al via: obiettivo 200mila coinvolti - Coinvolti nel progetto soprattutto gli over 60 e i bimbi, oltre alle categorie più fragili della società s ... Scrive padovaoggi.it
Dal 14 ottobre parte la campagna di vaccinazione antinfluenzale e anti-Covid in Piemonte - Dal 14 ottobre in Piemonte partono le campagne gratuite di vaccinazione antinfluenzale e anti- Segnala quotidianopiemontese.it