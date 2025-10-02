Usura e riciclaggio iniziato il processo allo ’sceicco’ Omar Mohamed

Ilrestodelcarlino.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Usura e riciclaggio, è cominciata davanti al gup Nadia Buttelli l’udienza preliminare per Omar Mohamed, imprenditore di origine calabrese da tempo residente a Bologna, più altre 8 persone, nei confronti delle quali il pm Flavio Lazzarini ha chiesto il rinvio a giudizio per una serie di reati, contestati a vario titolo, tra cui riciclaggio, reimpiego di proventi illeciti, usura, estorsioni, malversazione di erogazioni pubbliche, trasferimento fraudolento di valori, detenzione di stupefacenti, sfruttamento della prostituzione e tentato sequestro di persona. In alcuni casi con l’aggravante del metodo mafioso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

usura e riciclaggio iniziato il processo allo 8217sceicco8217 omar mohamed

© Ilrestodelcarlino.it - Usura e riciclaggio, iniziato il processo allo ’sceicco’. Omar Mohamed

In questa notizia si parla di: usura - riciclaggio

usura riciclaggio iniziato processoMohamed, lo “sceicco” dei locali, va a processo: “Estorsione e riciclaggio” - Tra gli imputati, per usura, anche Filippo Vernassa, direttore artistico del Celebrazioni e dell’EuropAuditorium ... bologna.repubblica.it scrive

Riciclaggio, chiesto il processo per Fini, la compagna e il cognato - machine non c'entra niente: «La richiesta degli inquirenti era prevedibile, ribadisco la mia innocenza e confermo ... Scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Usura Riciclaggio Iniziato Processo