Usura e riciclaggio iniziato il processo allo ’sceicco’ Omar Mohamed

Usura e riciclaggio, è cominciata davanti al gup Nadia Buttelli l’udienza preliminare per Omar Mohamed, imprenditore di origine calabrese da tempo residente a Bologna, più altre 8 persone, nei confronti delle quali il pm Flavio Lazzarini ha chiesto il rinvio a giudizio per una serie di reati, contestati a vario titolo, tra cui riciclaggio, reimpiego di proventi illeciti, usura, estorsioni, malversazione di erogazioni pubbliche, trasferimento fraudolento di valori, detenzione di stupefacenti, sfruttamento della prostituzione e tentato sequestro di persona. In alcuni casi con l’aggravante del metodo mafioso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Usura e riciclaggio, iniziato il processo allo ’sceicco’. Omar Mohamed

In questa notizia si parla di: usura - riciclaggio

È stato disposto l'inizio del procedimento giudiziario con rito abbreviato per Rubina Pignataro Graziano, coinvolta in una vasta operazione anti-usura, riciclaggio, estorsione e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina - facebook.com Vai su Facebook

#Garlasco Abbiamo fatto una ricerca su alcuni processi seguiti da #Lovati Esperto in reati di estorsione/riciclaggio/usura a quanto pare. https://drive.google.com/file/d/1hEAkjqkSorGTTpc0cRKxVFfinfIhVnwU/view?usp=drivesdk… - X Vai su X

Mohamed, lo “sceicco” dei locali, va a processo: “Estorsione e riciclaggio” - Tra gli imputati, per usura, anche Filippo Vernassa, direttore artistico del Celebrazioni e dell’EuropAuditorium ... bologna.repubblica.it scrive

Riciclaggio, chiesto il processo per Fini, la compagna e il cognato - machine non c'entra niente: «La richiesta degli inquirenti era prevedibile, ribadisco la mia innocenza e confermo ... Scrive ilgazzettino.it