Usai Fai | Giornate Autunno festa di valori culturali

Periodicodaily.com | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Le Giornate del Fai sono una grande festa che gli italiani percepiscono come la festa stessa dell’Italia, una celebrazione di valori culturali di cui oggi forse sentiamo ancora più bisogno. Il segreto del loro successo sta anche nella capacità di rinnovarsi ogni anno, grazie alla rete di volontari che propone iniziative sempre nuove . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

