USA Stephen King è lo scrittore più censurato nelle scuole americane | A rivelarlo è uno studio del Pen America

Metropolitanmagazine.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stephen King  è lo scrittore più censurato nelle scuole USA. A rivelarlo è uno studio del PEN America; i libri del noto autore sono stati rimossi 206 volte per un totale di 87 titoli. USA, Stephen King è lo scrittore più censurato nelle scuole. Lo scrittore Stephen King è l’autore più censurato nelle scuole USA. Un nuovo studio del PEN America ha rivelato tale dato; i libri di King sono stati rimossi circa 206 volte per un totale di 87 titoli mentre ”Arancia Meccanica” di Anthony Burgess  risulta essere il romanzo più censurato in assoluto. Come riporta l’ Agenzia Ansa, altri titoli ritirati sono Sold di Patricia McCormick, Forever di Judy Blume, Breathless di Jennifer Niven e alcune opere di Sarah Maas e Jodi Picoult. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

usa stephen king 232 lo scrittore pi249 censurato nelle scuole americane a rivelarlo 232 uno studio del pen america

© Metropolitanmagazine.it - USA, Stephen King è lo scrittore più censurato nelle scuole americane: A rivelarlo è uno studio del Pen America

In questa notizia si parla di: stephen - king

Film di stephen king che differiscono dai libri

Capolavoro segreto: riscopri la serie dimenticata di Stephen King

Libri di stephen king le migliori adattamenti e perché funziona

Stephen King &#232; il più censurato nelle scuole Usa - Con titoli come Carrie e The Stand al bando, Stephen King è l'autore i cui libri sono più spesso censurati nelle scuole Usa: lo rivela un nuovo studio del Pen America che mette in luce un paese diviso ... Come scrive ansa.it

usa stephen king 232Altro che woke, &#232; Stephen King il più censurato nell'America di Trump - Con 206 divieti, il re del brivido è l’autore più colpito dai ritiri di libri nelle biblioteche degli Stati Uniti. Da ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Usa Stephen King 232