Stephen King è lo scrittore più censurato nelle scuole USA. A rivelarlo è uno studio del PEN America; i libri del noto autore sono stati rimossi 206 volte per un totale di 87 titoli. USA, Stephen King è lo scrittore più censurato nelle scuole. Lo scrittore Stephen King è l’autore più censurato nelle scuole USA. Un nuovo studio del PEN America ha rivelato tale dato; i libri di King sono stati rimossi circa 206 volte per un totale di 87 titoli mentre ”Arancia Meccanica” di Anthony Burgess risulta essere il romanzo più censurato in assoluto. Come riporta l’ Agenzia Ansa, altri titoli ritirati sono Sold di Patricia McCormick, Forever di Judy Blume, Breathless di Jennifer Niven e alcune opere di Sarah Maas e Jodi Picoult. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - USA, Stephen King è lo scrittore più censurato nelle scuole americane: A rivelarlo è uno studio del Pen America