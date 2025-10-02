Usa siparietto tra Kennedy Jr e Trump | il segretario alla Salute starnutisce il tycoon | Spero di non aver preso il Covid - VIDEO

Il siparietto durante un incontro del tycoon con i rappresentanti di alcune case farmaceutiche, tra cui il Ceo di Pfizer Albert Bourla Siparietto allo Studio Ovale durante un incontro ufficiale tra Donald Trump e alcuni rappresentanti del settore farmaceutico: a rubare la scena è stato uno st. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

usa siparietto tra kennedy jr e trump il segretario alla salute starnutisce il tycoon spero di non aver preso il covid video

Usa, siparietto tra Kennedy Jr e Trump: il segretario alla Salute starnutisce, il tycoon: "Spero di non aver preso il Covid" - VIDEO

