Usa siparietto tra Kennedy Jr e Trump | il segretario alla Salute starnutisce il tycoon | Spero di non aver preso il Covid - VIDEO
Il siparietto durante un incontro del tycoon con i rappresentanti di alcune case farmaceutiche, tra cui il Ceo di Pfizer Albert Bourla Siparietto allo Studio Ovale durante un incontro ufficiale tra Donald Trump e alcuni rappresentanti del settore farmaceutico: a rubare la scena è stato uno st. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: siparietto - kennedy
Ci piacciono i libri che hanno essi stessi una loro storia che esula da quella stampata tra le loro pagine. Questo di John Kennedy Toole, per esempio, ha lasciato un’impronta indelebile nella letteratura americana. Eppure, durante la sua breve vita, nessun edit - facebook.com Vai su Facebook
L'ex direttrice dell'Agenzia Usa della salute contro Kennedy jr: "Licenziata per aver difeso la scienza" - Susan Monarez in un'intervista a Nature: "Mi hanno chiesto di licenziare scienziati e approvare raccomandazioni sui vaccini senza dati" ... Segnala huffingtonpost.it
Kennedy Jr. sospende campagna elezioni Usa 2024 per sostegno a Donald Trump/ I fratelli “Siamo stati traditi” - ha annunciato di voler interrompere la sua corsa alla Casa Bianca per le elezioni Usa 2024. Si legge su ilsussidiario.net