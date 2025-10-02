Usa paralizzati dallo shutdown E Trump va all' attacco dei Dem
Per la prima volta da sette anni l'America torna nel caos shutdown, con migliaia di posti di lavoro a rischio. Alla mezzanotte locale (le 6 di ieri mattina in Italia), gli Stati Uniti hanno visto ufficialmente iniziare il blocco dei fondi del governo centrale, con conseguente congelamento di parte delle attività non essenziali. E non c'è una soluzione in vista per superare il braccio di ferro in Congresso tra i repubblicani del presidente e l'opposizione democratica. Diverse centinaia di migliaia di dipendenti pubblici - circa 750mila - sono posti in congedo forzato, con la retribuzione trattenuta fino al ritorno al lavoro, e si prevedono gravi disagi per gli utenti dei servizi pubblici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
