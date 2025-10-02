Usa Casa Bianca | Probabili migliaia di licenziamenti
Continua la crisi del governo federale americano, paralizzato ormai da giorni, mentre Donald Trump sfrutta la situazione per intensificare gli attacchi ai democratici e riorganizzare l’apparato federale. Il presidente ha annunciato l’intenzione di procedere al licenziamento definitivo di migliaia di dipendenti pubblici sospesi a causa dello shutdown, prendendo di mira, come ha dichiarato, « la sinistra radicale » e i «centri del suo potere». «Non riesco a credere che i democratici della sinistra radicale mi abbiano offerto questa opportunità senza precedenti», ha scritto Trump su Truth, aggiungendo di lavorare in stretto contatto con Russell Vought, ex direttore dell’Ufficio per la gestione e il bilancio, considerato l’architetto di gran parte dei tagli realizzati finora. 🔗 Leggi su Lettera43.it
