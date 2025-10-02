Cari lettori, benvenuti a una nuova puntata di InsideUsa, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie più rilevanti dagli Stati Uniti. Io sono Francesca Salvatore e, come ogni giovedì, vi giungerà una mail con tutto ciò che vi serve per comprendere come si è mossa Washington negli ultimi sette giorni. Questa settimana, solo per gli abbonati, un pezzo dedicato a Bernie Sanders, che ha acceso un faro su un rischio più profondo: la tenuta stessa della democrazia americana. Intervistato dalla CNN, il senatore del Vermont ha dichiarato di temere che i repubblicani possano rifiutare l’esito delle elezioni di medio termine del 2026 se i democratici dovessero conquistare la Camera dei rappresentanti. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Usa: Bernie profeta, Trump convinto, governo spento