USA arrestato dopo 40 anni di residenza un olandese | ora è tra gli immigrati clandestini

Cityrumors.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Residente da 40 anni negli Stati Uniti, arrestato per una vecchia multa per droga. La famiglia denuncia le condizioni di detenzione “disumane” Quarant’anni di vita americana spazzati via per una multa di 100 dollari risalente a un passato lontanissimo. Owen Ramsingh, un uomo nato ad Amersfoort ma portato negli Stati Uniti dalla madre all’età di cinque anni, si trova ora recluso in un centro di detenzione per immigrati, arrestato dall’ICE (Immigration and Customs Enforcement) al suo rientro da un viaggio in Europa. (Ansa Foto) – Cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

usa arrestato dopo 40 anni di residenza un olandese ora 232 tra gli immigrati clandestini

© Cityrumors.it - USA, arrestato dopo 40 anni di residenza un olandese: ora è tra gli “immigrati clandestini”

In questa notizia si parla di: arrestato - dopo

Tania Bellinetti morta a Bologna dopo la caduta dal balcone, l’ex arrestato in Francia dopo la fuga: le accuse per Faiez Salmi, cosa non torna sul suicidio

Rosignano | Segue fino a casa un 45enne dopo una lite stradale e lo accoltella: 32enne arrestato

Casalbuttano: tormenta l’assistente sociale che ha seguito la sua ex dopo le violenze, arrestato

usa arrestato dopo 40Attentato alla Sinagoga di Roma, dopo 40 anni arrestata la “mente”: Abed Adra fermato in Cisgiordania - Era a Ramallah in Cisgiordania, il suo nome compariva nei dossier dell’intelligence francese da almeno un decennio. Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Usa Arrestato Dopo 40