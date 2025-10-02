USA arrestato dopo 40 anni di residenza un olandese | ora è tra gli immigrati clandestini
Residente da 40 anni negli Stati Uniti, arrestato per una vecchia multa per droga. La famiglia denuncia le condizioni di detenzione “disumane” Quarant’anni di vita americana spazzati via per una multa di 100 dollari risalente a un passato lontanissimo. Owen Ramsingh, un uomo nato ad Amersfoort ma portato negli Stati Uniti dalla madre all’età di cinque anni, si trova ora recluso in un centro di detenzione per immigrati, arrestato dall’ICE (Immigration and Customs Enforcement) al suo rientro da un viaggio in Europa. (Ansa Foto) – Cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
