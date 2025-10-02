Urso e l’ex Ilva | una telenovela infinita

Siamo a ottobre 2025, e la storia dell’ ex Ilva di Taranto continua come una soap opera senza finale. Nel 2023 il ministro delle Imprese Adolfo Urso aveva promesso che Taranto sarebbe diventata «la prima acciaieria verde d’Europa», ma due anni dopo lo spettacolo sembra più un melodramma che una rinascita industriale. Ogni volta che appare davanti alle telecamere il ministro sfodera un conto alla rovescia, parla di «giornata storica» e indica la data dell’accordo come fosse l’ultimo episodio. Poi la data slitta, arriva un nuovo prestito e la troupe smonta le telecamere. Il risultato è un paradosso: i forni producono meno di 2 milioni di tonnellate di acciaio rispetto ai 6–8 milioni promessi, mentre i lavoratori vivono di cassa integrazione e la città si interroga sul suo futuro. 🔗 Leggi su Lettera43.it

