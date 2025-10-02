Urne ceche al via | Babiš in vantaggio l’UE teme un nuovo scossone
Le schede si apriranno tra poche ore in Repubblica Ceca e l’intero continente osserva, consapevole che dal risultato potrebbe nascere un nuovo equilibrio nel cuore dell’Europa centrale, con effetti immediati sul sostegno a Kiev e sulla compattezza dell’Unione. Le ansie di Bruxelles e l’eco sullo scacchiere europeo A Bruxelles si scruta ogni movimento di questa . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: urne - ceche
#SkyInsider Le elezioni, a Praga, vedono non solo il partito anti-Ue in vantaggio nei sondaggi, ma anche nella possibilità - grazie all'appoggio di altre forze filorusse - di formare il nuovo Governo. Per l'Europa sarebbe l'ennesimo colpo duro alle urne - facebook.com Vai su Facebook
#SkyInsider Le elezioni, a Praga, vedono non solo il partito anti-Ue in vantaggio nei sondaggi, ma anche nella possibilità - grazie all'appoggio di altre forze filorusse - di formare il nuovo Governo. Per l'Europa sarebbe l'ennesimo colpo duro alle urne - X Vai su X
Abruzzo, urne chiuse: al via lo spoglio - Urne chiuse in Abruzzo, dove gli elettori erano chiamati al voto per l'elezione del presidente della Regione e il rinnovo del Consiglio regionale. rainews.it scrive