Urbanistica architetti alle urne Rivoluzione sfiorata Consiglio diviso | Abbiamo infranto gli equilibri

di Andrea Gianni MILANO Il più votato per un pugno di preferenze, per l’esattezza 13, è l’outsider Jacopo Muzio. Ma nel nuovo Consiglio dell’ Ordine degli architetti di Milano ottiene la maggioranza dei consiglieri (8 a 7) la lista Oamiè guidata dall’attuale tesoriera, Francesca Claudia Scotti, candidata alla presidenza al posto dell’uscente Federico Aldini. Un testa a testa, dopo una campagna particolarmente accesa, tra continuità rispetto alla precedente gestione e "cambiamento radicale" promesso da chi finora era rimasto fuori dai giochi, ossia la lista Architetti Metropolitani guidata da Muzio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
