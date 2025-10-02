Uomo accoltellato al Quartiere Ferrovia arrestato presunto aggressore
La Polizia Locale di Foggia ha individuato e arrestato nella nottata il presunto responsabile dell’aggressione avvenuta la scorsa sera al Quartiere Ferrovia. Si tratta di un cittadino senegalese di 35 anni, con regolare permesso di soggiorno, trovato ancora in possesso dell’arma utilizzata. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
