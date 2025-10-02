Uomo accoltellato al Quartiere Ferrovia arrestato presunto aggressore

Foggiatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia Locale di Foggia ha individuato e arrestato nella nottata il presunto responsabile dell’aggressione avvenuta la scorsa sera al Quartiere Ferrovia. Si tratta di un cittadino senegalese di 35 anni, con regolare permesso di soggiorno, trovato ancora in possesso dell’arma utilizzata. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: uomo - accoltellato

Violenta lite in strada a Milano: uomo accoltellato al collo

Maxi rissa vicino allo Sferisterio, un uomo accoltellato: tensione pure al pronto soccorso

Soriso, condannato a 8 anni e 8 mesi l’uomo che ha investito e accoltellato l’ex moglie

uomo accoltellato quartiere ferroviaUomo accoltellato in strada a Foggia - Un violento litigio tra due noradafricani è finito in un accoltellamento stasera nel quartiere Ferrovia di Foggia. rainews.it scrive

ACCOLTELLAMENTO Foggia, accoltellamento in via Podgora: ancora paura nel quartiere ferrovia - Ieri pomeriggio un uomo di origine africana è stato accoltellato in strada, in via Podgora, davanti a numerosi passanti ... Lo riporta statoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Uomo Accoltellato Quartiere Ferrovia